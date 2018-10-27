إسرائيل تتهم سوريا وإيران بالوقوف وراء إطلاق الصورايخ من غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، أن تنظيم "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني تلقى أمرا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ليلا من السلطات السورية والإيرانية.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "سبوتنيك":" نحن نرى اتصالا واضحا بين "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية والنظام في دمشق، والحرس الثوري الإيراني أيضا".

© REUTERS / تجدد إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن رصده نحو 12 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وأكد الجيش بأن منظومة " القبة الحديدية " اعترضت عددا منها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي موقعا شمال قطاع غزة، بعد وقت قصير من إطلاق الصواريخ من داخل القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية.

يذكر أن خمسة فلسطينيين قتلوا، فيما أصيب مائة وسبعون برصاص الجيش الإسرائيلي إثر انطلاق "مسيرات العودة" عصر اليوم الجمعة على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.