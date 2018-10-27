سرايا القدس تعلن جاهزيتها للحرب وتهدد إسرائيل

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "أنها على جاهزية كاملة لأي معركة مع العدو الصهيوني إن فرضت عليها".

وقالت في بيان: "إن شن الاحتلال أي عدوان حينها لن تكون هناك بقعة من أرض فلسطين المحتلة إلا وستضربها صواريخنا القدسية، وستدكها صواريخ العز صواريخ الفجر والبراق وما خفي بأذن الله أعظم"، كما نقلت وكالة "ارنا".

© AP Photo / Tsafrir Abayov إسرائيل تتهم سوريا وإيران بالوقوف وراء إطلاق الصورايخ من غزة

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أنه "لا يمكن للمقاومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال الإسرائيلي واستمرار سفك دماء المدنيين السلميين، وهي التي التزمت طويلا ضبط النفس تقديرا للجهود التي بذلت وتبذل لتثبيت وقف إطلاق النار".

وأشارت الجهاد إلى أنها حذرت مرارا من تكرار استهداف المدنيين لكن الاحتلال لم يحترم القوانين والأعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن رصده نحو 12 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وأكد الجيش بأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت عددا منها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.