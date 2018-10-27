سرايا القدس تعلن جاهزيتها للحرب وتهدد إسرائيل

وقالت في بيان: "إن شن الاحتلال أي عدوان حينها لن تكون هناك بقعة من أرض فلسطين المحتلة إلا وستضربها صواريخنا القدسية، وستدكها صواريخ العز صواريخ الفجر والبراق وما خفي بأذن الله أعظم"، كما نقلت وكالة "ارنا".
وأشارت الجهاد إلى أنها حذرت مرارا من تكرار استهداف المدنيين لكن الاحتلال لم يحترم القوانين والأعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن رصده نحو 12 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وأكد الجيش بأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت عددا منها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)