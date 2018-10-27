غوتيريش يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ويحث على تعيين نساء فيها

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بإعلان تشكيل جزء كبير من الحكومة العراقية الجديدة، داعيا إياها إلى العمل من أجل تعزيز المصالحة الوطنية والأمن في البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الناطق باسم غوتيريش نشر على موقع الأمم المتحدة، إن: "الأمين العام يهنئ عادل عبد المهدي على إقرار تنصيبه رئيسا لوزراء العراق، كما يرحب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة والبرنامج الحكومي وفق الإطار الدستوري".

وحث البيان الحكومة على: "النظر في تعيين شخصيات نسائية مناسبة للمناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة".

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن "تتمكن الحكومة الجديدة من تسريع الجهود الشاملة لإعادة بناء البلاد، وتعزيز المصالحة الوطنية والسلام الدائم والأمن بالعراق".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعم المنظمة للحكومة العراقية.

وأدى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان ليكون بذلك رئيسا للحكومة العراقية الجديدة.

وعقد البرلمان العراقي ، مساء الأربعاء الماضي، جلسة لمنح الثقة لحكومة عبد المهدي.

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف عبد المهدي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة.