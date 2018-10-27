أكبر طائرة مائية في العالم تقلع لأول مرة (فيديو)

أكبر طائرة مائية في العالم في الوقت الحالي هي الطائرة AG600 وأقلعت لأول مرة من الماء، وفقا لـ"ازفيستيا".

وأجريت الاختبارات في خزان الماء على نهر تشانغي في جينغمن بمقاطعة هوبي. وهبطت الطائرة على منحدر مائل إلى الماء، وأقلعت ودارت عدة دورات فوق الخزان، وهبطت مرة أخرى على سطح الماء.

يذكر أن طول الطائرة البرمائية يبلغ 37 مترا، وأن أقصى وزن للإقلاع هو 53.5 طن. و AG600 قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلومترات، وتحمل ما يصل إلى 50 شخصا بسرعة 570 كيلومترا في الساعة.