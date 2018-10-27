الشرطة الألمانية تطالب بهذا الإجراء الفوري مع السعودية

طالبت نقابة الشرطة الاتحادية في ألمانيا بوقف فوري للتعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال نشاط الشرطة، على خلفية قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي والاشتباه بتورط مسؤولين أمنيين سعوديين فيها.

وقال إرنست جي. فالتر، رئيس نقابة الشرطة الاتحادية في ألمانيا، لصحيفة "هاندلسلبلات" الألمانية إنه "لا ينبغي إغفال الجوانب الأخلاقية في مثل هذه المهام".

وأضاف فالتر أنه يرى انطلاقا من هذا السبب أن "السحب الفوري لزملائنا من السعودية وإنهاء الدعم على مستوى الدولة ليس إجراء صحيحا وحسب، بل وضروري أيضا".

© REUTERS / Leah Millis مستشار لأردوغان يكشف الهدف الأساسي من "اغتيال خاشقجي"

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن الشرطة الاتحادية في ألمانيا تدعم السعودية منذ عام 2009 من خلال تقديم التدريب والمشورات في تحديث مهمة حماية الحدود السعودية.

وأفادت الوزارة أن في الرياض "مكتب لإدارة مشروع التعاون" يضم خمسة أفراد من الشرطة الاتحادية الألمانية، ولفتت إلى أن 70 شرطيا ألمانيا كانوا بالفعل في السعودية العام الحالي. في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أنه لا يوجد تدريبات في الوقت الراهن.

وأعرب فالتر عن رفضه لاستئناف التدريبات " فالأحداث الوحشية والضلوع الواضح تماما لهيئات حكومية من الجهاز الأمني للسعودية (في مقتل خاشقجي) يستبعد، في رأيي، استمرار التعاون بين الشرطة الاتحادية وقوات الأمن السعودية على المدى البعيد جدا".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي "تستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن "الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات".

وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يعقد سنويا في البحرين، الذي انطلق صباح السبت، أن المحتجزين في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية، مشيرا إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق. وقال: "هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويوميا هناك أدلة جديدة نرصدها"، مشيرا إلى "أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي".