مبعوث أمريكا للتحالف الدولي: لن نعمل مع الأسد ولن نعيد إعمار المناطق التي يستعيدها

أعلن مبعوث الولايات المتحدة للتحالف الدولي أن واشنطن لن تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ولن تعيد إعمار المناطق السورية التي يستعيدها بدعم روسي وإيراني.

القاهرة — سبوتنيك. أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بريت ماكغورك، إنه يرفض التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما لن يتم الإسهام في إعادة إعمار المناطق التي استعادها في سوريا من أيدي التنظيمات المتطرفة.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الأسد: الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا

جاءت تصريحات ماكغورك خلال مشاركته بحوار المنامة الأمني، والذي تنظمه وزارة خارجية البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حيث أضاف أن "نهاية داعش تلوح في الأفق بسبب تقلص المساحة التي تحتلها، مؤكدا أن التحالف نجح في شن ضربات ناجحة ضد الإرهاب في سوريا والعراق"، بحسب موقع صحيفة " الأيام " البحرينية.

ويعقد حوار المنامة بصفة دورية منذ عام 2004 في مملكة البحرين، يوفر فرصة مميزة للشخصيات السياسية والعسكرية والباحثين والمختصين من مستويات رفيعة لمناقشة أهم القضايا الدولية وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توفير فرصة لعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول المشاركة من أجل تحقيق أهداف سياسية مباشرة.