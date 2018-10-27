أوكرانيا تكشف عن خطتها "لاستعادة" بحر آزوف

أعلن رئيس اتحاد الضباط الأوكرانيين، يفغيني لوباكوف، خلال مقابلة أجراها مع موقع "أوازريفاتيل" الأوكراني أن على كييف اتخاذ إجراءات أكثر راديكالية لضمان أمن بحر آزوف، وعدم الاعتماد على الاتحاد الأوروبي.

© Sputnik . Artem Jetinov موغيريني تحذر من عواقب "عسكرة" بحر آزوف

واقترح لوباكوف تنفيذ خطة تتكون من أربع بنود: أولا، يجب إنهاء الاتفاق مع روسيا على استخدام بحر آزوف.

ثانيا، أكد على ضرورة تحديد خط الحدود البحرية الأوكرانية، ومن ثم إصدار بيان حول إجراء تدريبات لقوات الصواريخ والمدفعية في المنطقة الأوكرانية.

وشدد لوباكوف خلال المقابلة على أنه:

حالما يتم تبني هذه القوانين، فإن البحر لن يكون شائع الاستخدام، ثم يجب دعوة سفن الناتو إلى القيام بتدريبات مشتركة في بحر آزوف. هذا كل شيء. لن تكون هناك مشاكل بعد ذلك.

وكانت السلطات الأوكرانية قد احتجزت يوم 25 آذار/مارس الماضي، في بحر آزوف، سفينة صيد وعلى متنها 10 بحارة روس وهي تحمل العلم الروسي. وصرح مالك السفينة بأن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة. الآن كييف تريد بيع السفينة في المزاد.

واعتبرت موسكو اعتراض السلطات الأوكرانية لسفينة "نورد"، يمكن اعتباره عملا إرهابيا، وقامت بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود في بحر آزوف، أشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن عمليات التفتيش تمت وفقا للقانون الدولي للبحار، وأقرت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن حرس الحدود لم ينتهكوا البروتوكولات أثناء عمليات التفتيش.