لقاء ثنائي يجمع الرئيس بوتين والمستشارة الألمانية قبيل القمة الرباعية

يجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هامش القمة الرباعية التي تضم روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا لبحث حل الأزمة السورية.

وقال مراسل "سبوتنيك" من مكان الاجتماع "يعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل".

© REUTERS / HANDOUT بوتين يجري مباحثات مع أردوغان في إسطنبول قبيل انعقاد القمة الرباعية

وكان الرئيس الروسى التقى، اليوم السبت في إسطنبول، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل القمة الرباعية حول سوريا.

ووصل بوتين إلى إسطنبول، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في القمة الرباعية، التي تجمع زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، حول الأزمة السورية.

كما أجرى بوتين اتصالا هاتفيا، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لبحث التقارب في حل الأزمة السورية.

وأوضح ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.