بعد إدراجها "الحرس الثوري" وسليماني على لائحة الإرهاب.. إيران تقسو على السعودية

أكد مسؤول إيراني بارز أن السعودية ليست في مكانة تسمح لها بالتحدث عن إيران.

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، اليوم الجمعة 27 تشرين الأول/ أكتوبر، إن "السعودية ليست في مكانة تسمح لها بالتحدث عن إيران". بحسب وكالة انباء "فارس".

وجاء كلام المسؤول الإيراني على ما يبدو ردا على الخطوة السعودية الأخيرة بإدراج الحرس الثوري الإيراني واللواء قاسم سليماني على لائحة الإرهاب، حيث بين بروجردي أن "السعودية هي المتهمة الأولى بدعم الإرهاب".

© AFP 2018 / البحرين تكشف أسباب إدراجها الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب

ورأى عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن "السعودية تريد أن تحرف الأنظار لدى الرأي العام العالمي من خلال هذه التصريحات"، مضيفا "الجنرال سليماني هو مفخرة وطنية لنا ومحاربته للإرهاب كان لها الأثر الأكبر بين كل دول المنطقة".

وشدد على "ضرورة أن تحاكم السعودية في المحكمة الدولية على جرائمها"، لافتا إلى أنها "عنوان الإرهاب الدولي وافتعلت فضيحة تاريخية كبيرة بقتلها الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

كما أكد بروجردي أن "طريقة القتل أظهرت حقيقة السعودية"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعد شيئا مقابل جرائمها بحق آلاف الأطفال والنساء في اليمن".