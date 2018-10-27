ترامب: أتابع أحداث الهجوم على المعبد اليهودي في بنسلفانيا وهناك قتلى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتابع أحداث الهجوم على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا مؤكدا سقوط قتلى.

القاهرة — سبوتنيك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتابع أحداث الهجوم على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا، مؤكدا سقوط عدد من الضحايا.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

​وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت "أتابع الأحداث الجارية في بيتسبرغ ببنسلفانيا، قوات إنفاذ القانون متواجدة في المشهد، جميع من في منطقة سكويرل هيل يجب أن يتخذوا مأوى".

وأضاف ترامب "يبدو أن هناك عدد من الضحايا، احذروا من المهاجمين".

وقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية اليوم السبت.

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن "الشرطة في كافة أنحاء مدينة بيتسبرغ تتعامل مع واقعة إطلاق نار جارية في معبد "تري أوف لايف" بسكويرل هيل".