إصابة 3 شرطيين على الأقل في تبادل إطلاق النار مع مهاجم بيتسبرغ

قتل 3 شرطيين أمريكيين على الأقل في تبادل لإطلاق النار مع مهاجم بيترسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية بعد هجوم مسلح على معبد يهودي هناك راح ضحيته ما لا يقل عن 8 أشخاص.

القاهرة — سبوتنيك. احتجزت الشرطة الأمريكية شخصا أطلق النار على رواد معبد يهودي بولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، ما خلف عددا من القتلى.

BREAKING: The gunman in the Pittsburgh synagogue shooting, who has been described only as a white male with a beard, surrendered after an exchange of gunfire with police. At least 8 people have been confirmed dead https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/zJ9667hhtR — CBS News (@CBSNews) October 27, 2018

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن "المسلح سلم نفسه للشرطة بعد تبادل لإطلاق النيران معهم".

وأضافت القناة أن "أربعة أشخاص قتلوا في الطابق الأول للمعبد، فيما قتل ثلاثة آخرون بداخل القبو".