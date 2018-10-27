إصابة 3 شرطيين على الأقل في تبادل إطلاق النار مع مهاجم بيتسبرغ

القاهرة — سبوتنيك. احتجزت الشرطة الأمريكية شخصا أطلق النار على رواد معبد يهودي بولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، ما خلف عددا من القتلى.
BREAKING: The gunman in the Pittsburgh synagogue shooting, who has been described only as a white male with a beard, surrendered after an exchange of gunfire with police. At least 8 people have been confirmed dead https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/zJ9667hhtR— CBS News (@CBSNews) October 27, 2018
وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن "المسلح سلم نفسه للشرطة بعد تبادل لإطلاق النيران معهم".
وأضافت القناة أن "أربعة أشخاص قتلوا في الطابق الأول للمعبد، فيما قتل ثلاثة آخرون بداخل القبو".
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