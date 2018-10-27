السحب على جائزة باوربول اليوم رابع أكبر جائزة يانصيب في تاريخ أمريكا

يتم السحب اليوم على جائزة باوربول الأمريكية الـ27 لتحديد الفائز بالجائزة الكبرى والتى تبلغ قيمتها 750 مليون دولار.

وتعتبر الجائزة أكبر قيمة لجائزة يانصيب فى تاريخ الولايات المتحدة، حسب وكالة "روريترز".

وتوافقت بطاقة بيعت في ساوث كارولاينا مع الأرقام الستة المعلنة يوم الثلاثاء ضمن جائزة ميجا مليونز وهي جائزة اليانصيب الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 1.537 مليار دولار وهي ثاني أعلى قيمة لجائزة في العالم.

ولم يتقدم أحد للحصول على جائزة ميجا مليونز.

ووفقا لإدارة جائزة اليانصيب، فإنه إذا فاز أحد في سحب جائزة باوربول اليوم سيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 428.6 مليون دولار أو جائزة بقيمة 750 مليون دولار تُدفع على مدى 29 عاما.

وأضافت أنه لم يفز أحد بجائزة باوربول منذ أغسطس/ آب.

وتباع بطاقات جائزة باوربول في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبويرتوريكو والجزر العذراء الأمريكية.

واحتمالات توافق الأرقام الخمسة المعلنة، بالإضافة إلى الكرة الكبرى (باوربول)، هي واحد من كل 292 مليون مشترك.