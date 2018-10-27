مصرع 18 شخصا على الأقل بحادث سير بولاية أمهرة شمالي إثيوبيا

© AP Photo / David Mariuz مقتل 17 وإصابة 80 في حادث انقلاب قطار شمال شرقي تايوان

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت الإذاعة أن ما لا يقل عن 18 شخصا قتلوا بعد اصطدام حافلة "ميني باص" بشاحنة في منطقة آوي، بولاية أمهرة، مشيرة إلى إصابة آخرين بجروح تراوحت ما بين الخطيرة والطفيفة.

وتقول وزارة النقل الإثيوبية إن أكثر من 4000 شخص يقتلون سنويا في حوادث سير.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.25 مليون شخص يموتون سنويا نتيجة لحوادث الطرق، وأن 90 بالمئة من تلك الوفيات تقع بالدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.