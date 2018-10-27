أردوغان يعلن ما ستفعله بلاده "إذا لم تنجز السعودية قضية خاشقجي"

أعلن الرئيس التركي، أردوغان، اليوم السبت، أنه تم مناقشة قضية مقتل جمال خاشقجي في محادثات ثنائية، خلال القمة الرباعية التى عقدت اليوم في إسطنبول.

وقال الرئيس التركي: "18 سعوديا اعتقلوا فيما يتعلق بالقضية.. من أرسلهم إلى بلادنا؟

© AP Photo / Jens Meyer ماكرون وميركل ينسقان من أجل "عقوبات محتملة إثر مقتل خاشقجي"

وأضاف أردوغان أن "الجريمة ارتكبت في إسطنبول ولذلك إذا لم تنجز السعودية هذه المهمة فنحن مستعدون لذلك".

وأشار أردوغان، إلى أن بلاده تولي اهتماما للزيارة المرتقبة للمدعي العام السعودي، سعود المعجب، إلى بلاده ضمن التعاون بين البلدين في التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال أردوغان، خلال ختام قمة رباعية في إسطنبول حول الأزمة السورية، "المدعى العام السعودي سيأتي إلى تركيا وسيجتمع مع عدة مسؤولين أتراك، ونحن نولي هذه الزيارة أهمية بالغة".

وتابع أردوغان، تعليقا على نية السعودية محاكمة 18 شخصا معتقلين على خلفية القضية، إن "مكان ارتكاب هذه الجريمة هو إسطنبول، وهذه المحاكمة يجب أن تكون في إسطنبول"، مضيفا، "خاطبنا بذلك الجانب السعودي وننتظر الإجابة منهم".