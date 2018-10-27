أردوغان يعلن ما ستفعله بلاده "إذا لم تنجز السعودية قضية خاشقجي"

وقال الرئيس التركي: "18 سعوديا اعتقلوا فيما يتعلق بالقضية.. من أرسلهم إلى بلادنا؟
وأشار أردوغان، إلى أن بلاده تولي اهتماما للزيارة المرتقبة للمدعي العام السعودي، سعود المعجب، إلى بلاده ضمن التعاون بين البلدين في التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقال أردوغان، خلال ختام قمة رباعية في إسطنبول حول الأزمة السورية، "المدعى العام السعودي سيأتي إلى تركيا وسيجتمع مع عدة مسؤولين أتراك، ونحن نولي هذه الزيارة أهمية بالغة".
وتابع أردوغان، تعليقا على نية السعودية محاكمة 18 شخصا معتقلين على خلفية القضية، إن "مكان ارتكاب هذه الجريمة هو إسطنبول، وهذه المحاكمة يجب أن تكون في إسطنبول"، مضيفا، "خاطبنا بذلك الجانب السعودي وننتظر الإجابة منهم".
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