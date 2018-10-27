ماكرون: لجنة لصياغة الدستور السوري نهاية العام ومحاربة الإرهاب ضرورية

القاهرة — سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة بإسطنبول، "يجب علينا الضغط الحكومة السورية، لأن الشعب السوري له الحق في تحديد مصيره من خلال انتخابات شفافة وعادلة وآمنة"، مضيفا "حتى الآن لم نشهد أي مبادرة فيما يتعلق بتنظيم هذا النوع من الانتخابات".
وأضاف الرئيس الفرنسي، "بنهاية هذا العام سنستطيع تأسيس لجنة صياغة الدستور السوري".
وعن العمليات العسكرية لمكافحة التنظيمات المتطرفة في سوريا، قال ماكرون، "من الضروري مكافحة الإرهاب في سوريا… والعمليات العسكرية التي تهدف لمحاربة الإرهابيين يجب أن لا تكون مانعا لتقديم المساعدة للمدنيين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)