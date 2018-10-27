ماكرون: لجنة لصياغة الدستور السوري نهاية العام ومحاربة الإرهاب ضرورية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، في ختام قمة رباعية حول الأزمة السورية، إن لجنة صياغة الدستور السوري ستتشكل بنهاية العام، مؤكدا على ضرورة ألا تؤثر الحرب على الإرهاب في سوريا على مساعدة المدنيين هناك.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة بإسطنبول، "يجب علينا الضغط الحكومة السورية، لأن الشعب السوري له الحق في تحديد مصيره من خلال انتخابات شفافة وعادلة وآمنة"، مضيفا "حتى الآن لم نشهد أي مبادرة فيما يتعلق بتنظيم هذا النوع من الانتخابات".

© REUTERS / MURAD SEZER أردوغان: أكدنا خلال القمة على وحدة سوريا والمسار السياسي والاستمرار باتفاق إدلب

وأضاف الرئيس الفرنسي، "بنهاية هذا العام سنستطيع تأسيس لجنة صياغة الدستور السوري".

وعن العمليات العسكرية لمكافحة التنظيمات المتطرفة في سوريا، قال ماكرون، "من الضروري مكافحة الإرهاب في سوريا… والعمليات العسكرية التي تهدف لمحاربة الإرهابيين يجب أن لا تكون مانعا لتقديم المساعدة للمدنيين".