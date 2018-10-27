أردوغان: الشعب السوري هو من يحدد مستقبل الأسد

أجاب الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان عن سؤال حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا بأن مستقبله يحدده الشعب السوري.

أضاف الرئيس التركي "أننا أي الأشخاص الموجودين هنا لانحدد مستقبل الرئيس السوري، وإنما الشعب السوري هو من يحدد مستقبله".

© REUTERS / POOL بوتين: شرعية اللجنة الدستورية السورية شرط لتنفيذ إصلاح يوحد المجتمع السوري

وتابع "نحن نسعى من أجل وقف القتل في سوريا و العمل على حل سؤال كيف يرغب الشعب السوري العيش مستقبلا".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي هذه في ختام القمة الرباعية حول سوريا لزعماء، روسيا، تركيا، ألمانيا و فرنسا.

وأضاف أردوغان قائلا "تم الاتفاق على حث مسيرة النقاش والحل السياسي للأزمة السورية"، مضيفا "أكدنا على ضرورة وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، وكذلك على ضرورة الحل الدائم برعاية الأمم المتحدة…ونتمني الوصول إلى حل بنهاية هذا العام".

وعن اتفاق تشكيل منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بالاشتراك مع روسيا، قال أردوغان "أشرنا إلى ضرورة الاستمرار في هذه الاتفاقية لحقن دماء المدنيين".