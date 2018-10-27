تحطم مروحية تخص مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي

تحطمت مروحية تابعة لنادي ليستر سيتي الإنجليزي في مرأب السيارات بالنادي اليوم السبت 27 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

© REUTERS / PETER POWELL ليفربول يسعى لتحطيم رقم سلبي تاريخي في لقائه أمام ليستر سيتي

القاهرة — سبوتنيك . وقال مقدم برامج في شبكة "بي.تي" التلفزيونية: "تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لليستر سيتي الإنجليزي في مرأب السيارات بالنادي".

وقالت قناة "سكاي نيوز" إن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت تخص مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا، مضيفة: "تحطمت المروحية خارج استاد النادي".

وأعلنت الشرطة في مدينة ليستر البريطانية أن فرق الطوارئ تتعامل مع حادث تحطم مروحية بالقرب من أستاد نادي ليستر سيتي.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن الشرطة إن قولها "فرق الطوارئ على علم وتتعامل مع حادث بالقرب من استاد كينج باور التابع لنادي ليستر سيتي".

وقالت شرطة مدينة ليستر إنها تتعامل مع الحادث الذي وقع في المنطقة المجاورة من استاد كينج باور بالمشاركة مع خدمات الطوارئ.