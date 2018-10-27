ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في بيتسبرغ إلى 11 قتيلا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في المدينة، إلى 11 قتيلا و6 مصابين.

© REUTERS / Leah Millis ترامب: الهجوم على المعبد اليهودي في بنسلفانيا هو عمل معاد للسامية

القاهرة — سبوتنيك . وقال مسؤول في إفادة صحافية إن "هناك 11 قتيلا كنتيجة لحادث إطلاق النار، ليس من بينهم أطفال، كما هناك 6 مصابين، بينهم 4 شرطيين، وليس من بينهم المشتبه به في تنفيذ الهجوم".

فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إن هذا العمل هو شر خالص من قاتل جماعي"، مضيفا "الأعمال المعادية للسامية يجب إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان تظهر به".

في حين قال مسؤول بهيئة المباحث الفيدرالية إن "المشتبه به كان مسلحا ببندقية وثلاثة مسدسات على الأقل.