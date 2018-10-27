ترامب: الهجوم على المعبد اليهودي في بنسلفانيا هو عمل معاد للسامية

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب اليوم السبت "إن هذا العمل هو شر خالص من قاتل جماعي"، مضيفا "الأعمال المعادية للسامية يجب إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان تظهر به".
وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت "أتابع الأحداث الجارية في بيتسبرغ ببنسلفانيا، قوات إنفاذ القانون متواجدة في المشهد، جميع من في منطقة سكويرل هيل يجب أن يتخذوا مأوى".
وأضاف ترامب "يبدو أن هناك عدد من الضحايا، احذروا من المهاجمين".
وارتفع عدد القتلى إلى 11 شخصا في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية اليوم السبت.
وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن "الشرطة في كافة أنحاء مدينة بيتسبرغ تتعامل مع واقعة إطلاق نار جارية في معبد "تري أوف لايف" بسكويرل هيل".
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