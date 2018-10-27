وكالة: المشتبه به في هجوم المعبد اليهودي له سجل في معاداة السامية

قالت وكالة "رويترز" إن المشتبه به في هجوم على المعبد اليهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا أمريكي من أهل المدينة عمره 46 عاما.

© REUTERS / JOHN ALTDORFER ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في بيتسبرغ إلى 11 قتيلا

ونقلت الوكالة، اليوم السبت 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مسؤولين إن المشتبه به في هجوم على المعبد اليهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا أمريكي من أهل المدينة عمره 46 عاما، ويدعى روبرت باورز، مشيرة إلى أنه كان قد نشر رسائل معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "رغم أن السلطات لم تعلن رسميا اسم الشخص، الذي احتجزته بعد الحادث، إلا أن مسؤولا بإحدى جهات إنفاذ القانون ومسؤولا آخر عن أمن الجالية اليهودية أكدا هوية باورز".

وأضافت: "هاجم باورز الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (هياس)"، مشيرة إلى أنه قبل ساعتين من اقتحامه للمعبد في أثناء صلوات السبت، كتب: "تحب (جمعية) هياس جلب الغزاة إلينا وهي بذلك تقتل شعبنا، ولا يمكن أن أجلس وأنا أرى شعبنا يذبح".

وقال موقع (جاب): "بمجرد العلم بما كتبه المشتبه به على الموقع اتخذ إجراء سريعا واستباقيا وتواصل مع جهات إنفاذ القانون على الفور"، بينما أظهرت تدوينات سابقة للمشتبه به على موقع (جاب)، الذي انضم إليه في يناير / كانون الثاني، أن باورز يبدو شخصا غاضبا ومعاديا للسامية.

ونشر باورز، قبل حوالي شهر، صورا له وهو يتدرب على الرماية ومجموعة من ثلاثة مسدسات سماها "عائلة جلوك".

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في المدينة، إلى 11 قتيلا و6 مصابين.