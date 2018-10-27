واشنطن: مهاجم المعبد اليهودي كان مسلحا ببندقية هجومية و3 مسدسات

أعلن الوكيل بمكتب التحقيقات الفدرالي، بوب جونز، أن مطلق النار على رواد المعبد اليهودي بولاية بنسلفانيا الأميركية، اليوم السبت، كان مسلحا ببندقية هجومية ولا يقل عن 3 مسدسات.

واشنطن — سبوتنيك. وقال جونز للصحفيين: "نعتقد أن من بين الأسلحة التي كانت بحوزة المشتبه به بندقية هجومية، ولا يقل عن 3 مسدسات".

© REUTERS / Leah Millis ترامب: الهجوم على المعبد اليهودي في بنسلفانيا هو عمل معاد للسامية

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "فوكس نيوز".

ووقع الحادث في معبد "شجرة الحياة" بمدينة بيتسبرغ في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قام مسلح بإطلاق النار على المتواجدين، قبل أن يشتبك لاحقا مع الشرطة، التي ألقت القبض عليه في نهاية المطاف.

وقال مسؤول في السلطة المحلية للمدينة في إفادة صحافية إن "هناك 11 قتيلا كنتيجة لحادث إطلاق النار، ليس من بينهم أطفال، كما هناك 6 مصابين، بينهم 4 شرطيين، وليس من بينهم المشتبه به في تنفيذ الهجوم".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية.