بعد إطلاق النار على المعبد اليهودي... ترامب: يتعهد بهذا الأمر

© REUTERS / JOHN ALTDORFER واشنطن: مهاجم المعبد اليهودي كان مسلحا ببندقية هجومية و3 مسدسات

واشنطن، — سبوتنيك . وقال ترامب للصحفيين، أمس السبت 27 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، لدى وصوله إلى مقاطعة إلينوي الأمريكية: "نعم سأذهب إلى بيتسبرغ".

ولم يرد ترامب على سؤال متى يخطط للقيام بذلك.

ووقع الحادث في معبد "شجرة الحياة" بمدينة بيتسبرغ في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قام مسلح بإطلاق النار على المتواجدين، قبل أن يشتبك لاحقا مع الشرطة، التي ألقت القبض عليه في نهاية المطاف.

وقال مسؤول في السلطة المحلية للمدينة، في إفادة صحفية، إن هناك 11 قتيلا كنتيجة لحادث إطلاق النار، ليس من بينهم أطفال، كما أن هناك 6 مصابين، بينهم 4 شرطيين، وليس من بينهم المشتبه به في تنفيذ الهجوم".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية.