ميركل تفاجئ بوتين بسؤال شخصي باللغة الروسية (فيديو)

فاجأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما وجهت له سؤالا عن معطفه باللغة الروسية.

ونشرت قناة "RT" مقطع فيديو، تظهر فيه ميركل في انتظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعند وصوله فاجأته بسؤال عن معطفه باللغة الروسية، قائلة "هل هذا المعطف من سيبيريا"؟.

وكانت ميركل وبوتين في إسطنبول لحضور القمة الرباعية بمشاركة (روسيا، ألمانيا، تركيا، فرنسا) حول التسوية السورية.

© Sputnik . Mikhael Klimentev لقاء ثنائي يجمع الرئيس بوتين والمستشارة الألمانية قبيل القمة الرباعية

ودعا بيان قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا إلى العودة الآمنة لللاجئين السوريين إلى بلادهم.

كما طالب القادة الأربعة (فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل) منظمة الأمم المتحدة بزيادة مساعداتها إلى سوريا، مؤكدا عزم الدول الأربع على مواصلة جهود محاربة الإرهاب في سوريا.

وعقدت القمة في قصر "وحيد الدين" التاريخي المطل على مضيق البوسفور، حيث استغرقت المفاوضات الرباعية نحو 3 ساعات.

وناقشت القمة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

يذكر أنه في مايو الماضي، هنأت ميركل ديمتري ميدفيديف على تعيينه رئيسا للوزراء وتمنت له رحلة سعيدة أيضا باللغة الروسية.