ترامب يكشف لماذا لا يرغب في ملاكمة بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال قيامه بملاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانوا سيعتبرونه شديد القسوة.

وأضاف ترامب في خطاب ألقاه في إلينوي، تعليقا على القمة مع بوتين في هلسنكي: "لقد كان لقاء عظيما مع فلاديمير بوتين. تحدثنا عن كل شيء".

© REUTERS / JORGE SILVA بيسكوف: الحديث بين بوتين وترامب في هلسنكي كان قاسيا لكنه لم يتجاوز الحدود

في الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الناس ينتقدونه لكونه "طيبا" في علاقته مع الزعيم الروسي.

وتابع، لكن "إذا جئت إلى بوتين وبدأت مباراة في الملاكمة، فإنهم سيقولون: "لقد كان قاسيا للغاية، إنه أمر فظيع. وبعبارة أخرى، لا فرق".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ومن المقرر أن يشارك الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيجري الريئسان محادثات في العاصمة الفرنسية، على هامش هذه الفعالية.