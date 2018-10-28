زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب رومانيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع في رومانيا.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

موسكو — سبوتنيك . وفقا لهيئة المسح، تم تسجيل الزلزال اليوم الأحد، عند الساعة 00:38 بالتوقيت المحلي (03:38 بتوقيت موسكو).

وحدث مركز الزلزال على بعد 12 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من بلدة كومانداو في مقاطعة كوفاسن وعلى عمق 148 كيلومترا.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.