العاصفة كادت تغرق سفينة البحرية الأمريكية قبالة سواحل ايسلندا

أصيبت سفينة الرصيف الأمريكية الكبيرة "Gunston Hall" بأضرار تقنية خلال عاصفة قبالة سواحل أيسلندا، وبعد ذلك تم إرسالها إلى ميناء ريكيافكا لإصلاحها.

© REUTERS / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Devin M. Langer/U.S. Navy/Handout via REUTERS