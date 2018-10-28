العاصفة كادت تغرق سفينة البحرية الأمريكية قبالة سواحل ايسلندا

كانت السفينة الأمريكية متجهة إلى تدريبات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) Trident Juncture 20، لكن الآن أصبح مشكوك بمشاركة الولايات المتحدة في التدريبات.

أصيبت سفينة الرصيف الأمريكية الكبيرة "Gunston Hall" بأضرار تقنية خلال عاصفة قبالة سواحل أيسلندا، وبعد ذلك تم إرسالها إلى ميناء ريكيافكا لإصلاحها.

© REUTERS / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Devin M. Langer/U.S. Navy/Handout via REUTERS تدمير سفينة إنزال أمريكية في المحيط الهادئ (فيديو)

ونتيجة لذلك، قد لا يشارك المارينز الأمريكي في عملية الإنزال على ساحل النرويج في إطار تدريبات الناتو.

وأكدت الخدمة الصحفية للبحرية الأمريكية، أنه يتم حاليًا تقييم الأضرار. ومن المعروف أنه نتيجة للحادث، تضرر رصيف السفينة، وهو مصمم لخدمة مراكب الهبوط. كذلك أصيب البحارة الأمريكيون، بالكدمات.

كان من المتوقع أن تشارك Gunston Hall في عملية الإنزال للدول الأعضاء في حلف الناتو، والتي ستعقد في النرويج في أواخر أكتوبر كجزء من تدريباتTrident Juncture 2018. ووفقا للتقارير الإعلامية، قد يتعين على قوات الناتو الاستغناء عن الدعم الأمريكي، نتيجة للحادث.

كما دخلت السفينة الأمريكية "نيويورك" من مجموعة الإنزال البرمائية التي تقودها حاملة الطائرات وسفينة الإنزال "إيفوديزم".

في 25 أكتوبر ، وبدأت أضخم تمارين Trident Juncture 2018 في النرويج في 25 أكتوبر تشرين الثاني، حيث تشارك 29 دولة من دول الناتو، بالإضافة إلى السويد وفنلندا.