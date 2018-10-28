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12:38 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    استمرار الاحتجاجات والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    صحيفة عبرية: إسرائيل تؤمن أنه لا يمكن الانتصار في غزة

    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    العالم
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    ذكرت صحيفة عبرية، صباح اليوم، الأحد، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تؤمن أنه لا يمكن حسم المعركة في قطاع غزة، في حال دخول الجيش الإسرائيلي في مواجهة مع الفلسطينيين.

    أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية لديها اعتقاد راسخ بأن الجيش الإسرائيلي لن ينتصر في حرب في قطاع غزة أمام الفلسطينيين، ولا يؤمن أعضاء تلك المنظومة، من الأساس، بضرورة الدخول في حرب مع القطاع.

    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Amir Cohen
    الكابينت الإسرائيلي يبحث التطورات في قطاع غزة
    وأوردت الصحيفة أن جميع أعضاء المنظومة الأمنية الإسرائيلية، سواء وزير الدفاع، أو رئيس هيئة الأركان، أو رئيس مجلس الأمن القومي، أو رئيس الشاباك، لديهم اعتقاد راسخ بأنه لا يمكنهم الانتصار في غزة، ولا يمكن حسم أي معركة في القطاع.

     

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    أحداث غزة, الشاباك, الأمن القومي, فلسطين, فلسطينيون, غزة
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