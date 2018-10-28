صحيفة عبرية: إسرائيل تؤمن أنه لا يمكن الانتصار في غزة

ذكرت صحيفة عبرية، صباح اليوم، الأحد، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تؤمن أنه لا يمكن حسم المعركة في قطاع غزة، في حال دخول الجيش الإسرائيلي في مواجهة مع الفلسطينيين.