كاتب إسرائيلي: تقارب غير مسبوق مع دول الخليج

قال كاتب إسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، إن التقارب مع دول الخليج واضح، تمام الوضوح، هذه الأيام.

ونشر الكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم، أن دولة إسرائيل في تقارب، غير مسبوق، مع دول الخليج، حيث تشهد هذه الأيام ثلاثة أحداث، غير عادية، لم يسبق أن تكررت أو، على الأقل، وقعت من قبل.

أوضح المحلل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، شمعون آران، أن الأحداث الثلاثة تتمثل في لقاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في العاصمة العربية، بالتوازي مع مشاركة فريق الجمباز في قطر، وكذلك فريق الجودو في الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن الكاتب الإسرائيلي وضع علامة "التطبيع مع إسرائيل" كمفتاح لتغريدته على صفحته الرسمية على "تويتر"، في مؤشر على ارتفاع أسهم التطبيع بين بلاده والدول العربية.

سبق لنتنياهو أن أوضح، غير مرة، أن بلاده تتمتع بعلاقات طيبة مع دول عربية لا تقيم معها علاقات دبلوماسية.