مخطط إسرائيلي لبناء 20 ألف وحدة سكنية بمستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية

أعلنت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عن خطتها لبناء حوالي 20 ألف وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

القدس — سبوتنيك. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأحد إن:" وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وبلدية مستوطنة معاليه أدوميم وقعتا اتفاقا يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة الواقعة بين القدس وأريحا في الضفة الغربية".

وأضافت الصحيفة أنه: "سيتم المباشرة في هذا المشروع الاستيطاني الضخم بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه".

© AFP 2018 / Abbas Momani إسرائيل تصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "بمجرد توقيع الاتفاق، يوم الخميس الماضي، أصبح بالإمكان الشروع في بناء 470 وحدة سكنية صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها".

ونقلت الصحيفة عن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يوآڤ غالانت، قوله إن: "هذا المشروع شامل، وسيقود إلى تطوير وزيادة كمية السكان في معاليه أدوميم بصورة كبيرة. وإضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة، ستقام مؤسسات عامة وتعليمية وبينها مدارس ورياض أطفال ومراكز جماهيرية وقاعات رياضية".

وأضاف غالانت:"لينا الاستمرار في تعميق السيطرة في منطقة القدس، من معاليه أدوميم شرقا وحتى (مستوطنة) غفعات زئيف غربا، ومن عطاروت شمالا حتى منطقة بيت لحم وقبر راحيل ومشارف أفرات وغوش عتصيون. وهذه أماكن ذات أهمية تاريخية واستراتيجية وقومية".

وتابع غالانت بالقول إن:" مناطق الضفة الغربية ليست عقارا قابلا للمتاجرة فيه من حيث الرؤية الأمنية، وأيضا مقابل التهديدات من الشرق، التي بعضها متوقعا وبعضها الآخر غير معروف. وعلينا الاستمرار في الاحتفاظ بسيطرة كاملة على الضفة الغربية، وغور الأردن وتعزيز الاستيطان في أقاليم البلاد هذه".

وبحسب "الاتفاق"، فإنه خلال الأعوام 2018 و2025 سيتم تسويق وحدات سكنية وتجارية في 15 موقع في مستوطنة "معاليه أدوميم". ويبلغ حجم ميزانية أعمال التطوير والبنية التحتية لهذا المشروع الاستيطاني 2.8 مليار شيكل، (نحو 700 مليون دولار أمريكي)، كما تم رصد ميزانية للمستوطنة بمبلغ 190 مليون شيكل (52 مليون دولار أمريكي) من أجل تنفيذ أعمال تحسين مبان قديمة.