تم اكتشاف اختفاء البحيرة الزرقاء الشهيرة في إيطاليا فجأة، حينما كان أحد المصورين يبحث عن أماكن لالتقاط صور جميلة إلا أنه لم يعد هناك شيء يلتقط له صورا.

وتسبب دفء المناخ في "اختفاء" البحيرة الزرقاء الجبلية لاغو ماجيوري التي كانت في جبال الألب الإيطالية.

اختفت البحيرة الشهيرة، الواقعة في مقاطعة سوندريو الإيطالية، بسبب الطقس الحار الذي سجل على الأرض. وتم اكتشاف "اختفائها" بشكل مفاجأ: فالمصور الذي جاء إلى البحيرة بحثًا عن أماكن لالتقاط الصور الجميلة، رأى أنه لم يعد هناك شيء ليلتقط الصور له — فقد جفت البحيرة تماما.

ونقل موقع GreenMe عن المصور قوله: " من المستحسن أن نبدأ التفكير بعدم إهدار المياه".

وهذه ليست هذه هي المرة الأولى التي تجف فيها البحيرة الزرقاء. فقد اختفت في عام 2005 بسبب الجفاف، ولكن بعد عامين ملائوا البحيرة مرة أخرى بشكل مصطنع، وبدأت بعد ذلك بالعودة بطريقة طبيعية. وتم إدراج البحيرة في قائمة الأماكن الطبيعية "التي لا يمكن نسيانها"، التي وضعتها المؤسسة الإيطالية لحماية البيئة.