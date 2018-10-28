نتنياهو: لم ولن نقبل تلقى تحذيرات من حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تقبل بأي شروط من حركة "حماس" في قطاع غزة، للتوصل إلى اتفاق تهدئة، وشدد على أن إسرائيل تعمل وفقا لمصالحها الأمنية وأنه سيواصل العمل من أجل أمن إسرائيل ومواطنيها.

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "لم ولن نقبل في أي مرحلة أن يتم تحذيرنا من قبل حركة حماس".

وأضاف: "سنواصل العمل فقط وفق مصلحة إسرائيل وأمن مواطنينا".

© Sputnik . Andrei Stenin حماس: إسرائيل تصدر أزماتها الداخلية لقطاع غزة عبر الصواريخ

وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي قد قالت في تقرير لها مساء يوم أمس السبت، أن حركة " حماس " نقلت رسالة حادة ونهائية إلى إسرائيل تطالب من خلالها بأن يتم تحول 15 مليون دولار من الأموال القطرية كل شهر، لقاء وقف التصعيد على الحدود.

وبحسب القناة فإن الرسالة التي بعث بها قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، عبر الوسيط المصري تقول: "إذا لم يتم إدخال المنحة القطرية المالية لرواتب موظفيها وقيمتها 15 مليون دولار، حتى يوم الخميس القادم، ستتوجه الحركة للتصعيد العسكري".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" اليوم الأحد، لبحث التطورات في قطاع غزة غلى خلفية التصعيد الأخير يوم الجمعة الماضية. من جانبها قررت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إزالة جميع القيود الدفاعية التي فرضت على المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، "قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع تقرر إزالة جميع القيود الأمنية التي فرضت على المنطقة المحيطة بالقطاع".

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي يوم أمس السبت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية.