ماتيس: التقيت مع الجبير أمس ودعيت إلى تحقيقات شفافة في مقتل خاشقجي

كشف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عن أنه التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم أمس السبت، مشيرا إلى أنه دعا إلى تحقيقات "شفافة" في مقتل خاشقجي.

© AP Photo / Jens Meyer ماكرون وميركل ينسقان من أجل "عقوبات محتملة إثر مقتل خاشقجي"

كشف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد 28 تشرين الأول/ أكتوبر أنه التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير داعيا خلال اللقاء معه إلى إجراء تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي . بحسب ما ذكرته رويترز

وقال ماتيس إنه التقى الوزير السعودي الجبير خلال مؤتمر عقد في البحرين يوم أمس السبت وناقش خلال اللقاء مسألة مقتل خاشقجي.

وقال الوزير الأمريكي لمجموعة صغيرة من المراسلين المسافرين معه إلى مدينة براغ

"لقد ناقشنا ذلك. أنت تعلم الشيء نفسه الذي تحدثنا عنه والحاجة إلى الشفافية والتحقيق الكامل والشامل".

وأشار ماتيس إلى أنه كان هناك قبول كامل من وزير الخارجية الجبير وبدون أي تحفظات على الإطلاق حيث قال "إننا بحاجة إلى معرفة ما حدث"، واصفا الوزير السعودي "بالمتعاون للغاية ".