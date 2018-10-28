قبل الإعلان النهائي لـ"صفقة القرن"... عباس بصدد إعلان موقفه من خطة السلام الأمريكية

أفادت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم، الأحد، بأن الرئيس عباس سيعلن موقفه النهائي من "صفقة القرن" الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، اليوم، خلال اجتماعه بالمجلس المركزي الفلسطيني، وسيعلن عن رأيه في مدى التواصل مع الطرف الإسرائيلي، قبيل إعلان الإدارة الأمريكية عن تلك الخطة.

يشار إلى أن القناة العاشرة العبرية قد نشرت سلفا أن جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، سيصل إسرائيل، الأسبوع الجاري، بهدف إطلاع إسرائيل على الصيغة النهائية لخطة السلام الأمريكية "صفقة القرن"، والمفترض أنها قبيل نهاية العام الجاري.