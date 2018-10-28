البابا فرنسيس يدين الهجوم على معبد بنسلفانيا

وقال البابا للجموع في ساحة القديس بطرس بعد قداس إن الهجوم الذي وقع أمس السبت وأسفر عن سقوط 11 قتيلا وستة مصابين "مروع"، وفقا لرويترز.
وأضاف "في الواقع، هذا العمل العنيف اللإنساني أصابنا كلنا". وكثيرا ما يشجب البابا معاداة السامية وألف كتابا بالتعاون مع حاخام في بوينس آيرس عندما كان أسقف المدينة قبل انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.
وقال البابا إنه يشعر بمصاب سكان بيتسبرج "وخاصة الجالية اليهودية التي روعها هجوم شنيع على المعبد". وطلب الدعاء من أجل عائلات الضحايا وشفاء المصابين.
وقال البابا "فليساعدنا الرب في القضاء على بؤر الكراهية التي تشتعل في مجتمعاتنا وتعزيز الشعور بالإنسانية واحترام الحياة والقيم الأخلاقية والمدنية".
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