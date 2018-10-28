البابا فرنسيس يدين الهجوم على معبد بنسلفانيا

أدان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشدة الهجوم على معبد يهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية داعيا إلى القضاء على "بؤر الكراهية" وتعزيز القيم الأخلاقية.

وقال البابا للجموع في ساحة القديس بطرس بعد قداس إن الهجوم الذي وقع أمس السبت وأسفر عن سقوط 11 قتيلا وستة مصابين "مروع"، وفقا لرويترز.

© REUTERS / JOHN ALTDORFER ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في بيتسبرغ إلى 11 قتيلا

وأضاف "في الواقع، هذا العمل العنيف اللإنساني أصابنا كلنا". وكثيرا ما يشجب البابا معاداة السامية وألف كتابا بالتعاون مع حاخام في بوينس آيرس عندما كان أسقف المدينة قبل انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا إنه يشعر بمصاب سكان بيتسبرج "وخاصة الجالية اليهودية التي روعها هجوم شنيع على المعبد". وطلب الدعاء من أجل عائلات الضحايا وشفاء المصابين.

وقال البابا "فليساعدنا الرب في القضاء على بؤر الكراهية التي تشتعل في مجتمعاتنا وتعزيز الشعور بالإنسانية واحترام الحياة والقيم الأخلاقية والمدنية".