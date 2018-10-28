المبعوث الصيني للسلام في الشرق الأوسط يبحث مع البحرين تقوية التعاون

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED يشمل قطر... البحرين تعلن موعد تفعيل "التحالف العسكري الخليجي"

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية البحرينية، يأتي ذلك بمناسبة زيارة السفير شياو شنغ إلى مملكة البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة".

وخلال اللقاء، أشاد الشيخ خالد بن أحمد بالعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تقدم مستمر يعكس إرادتهما المشتركة ومساعيهما المتواصلة للارتقاء بهذه العلاقات.

وثمن الوزير البحريني الجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في سبيل تعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد السفير شياو شنغ حرص جمهورية الصين الشعبية وتطلعها المستمر لدعم علاقات الصداقة وتعزيز التعاون مع مملكة البحرين على كافة المستويات.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "حوار المنامة" شهد حضورا كبيرا لوزراء خارجية ودفاع ومسؤولين ودبلوماسيين؛ إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى ورجال أعمال وغيرهم، من مختلف أنحاء العالم.

وينظم "حوار المنامة" المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية. وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة آراء ومواقف نخبة من العسكريين والسياسيين والدبلوماسيين وخبراء الأمن في القطاع الرسمي، فضلا عن المهتمين بالأجهزة غير الرسمية والأهلية كخبراء مراكز البحث والفكر الاستراتيجي.