بعد زيارة نتنياهو... ماذا يفعل وزير الاستخبارات الإسرائيلي في عمان الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن وزير الاستخبارات، يسرائيل كاتس، يزور سلطنة عمان، الأسبوع القادم.

ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيزور سلطنة عمان، الأسبوع القادم، للمشاركة في مؤتمر دولي حول النقل الدولي.

© AP Photo / Mohamad Torokman بعد زيارة نتنياهو لمسقط... عباس يلتقي مبعوث سلطنة عمان في رام الله وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو أعلن خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم، الأحد، أن يسرائيل كاتس يزور العاصمة العمانية، مسقط، في زيارة سياسية، رغم أن الزيارة تأتي في إطار الاشتراك في مؤتمر دولي للنقل.

وأكدت القناة أن كاتس سيعرض في المؤتمر مبادرة أو اقتراح مشترك بينه ونتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقضي بمد خطوط نقل أو سكك حديدية بين إسرائيل ودول الخليج، أو مد البحر المتوسط بدول الخليج، مرورا بإسرائيل والأردن.

يشار إلى أن نتنياهو وزوجته، سارة، ووفد إسرائيلي رفيع المستوى، زار سلطنة عمان، أول أمس، الجمعة، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.