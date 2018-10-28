رسائل خليجية إلى أردوغان

وبحسب وكالة "الأناضول". هنأت البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة السعودية، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالعيد الـ 95 لتأسيس الجمهورية، المصادف يوم غد، الإثنين.

© REUTERS / Handout رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى الرئيس أردوغان

بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد، ورئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان، برقيات تهنئة للرئيس التركي، بمناسبة عيد تأسيس الجمهورية.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أعرب العاهل البحريني، عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.فيما تمنى رئيس الوزراء البحريني، للرئيس أردوغان، "وافر الصحة والسعادة، وللشعب التركي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم".كما أرسل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، ببرقية تهنئة إلى بن علي يلدريم، رئيس البرلمان التركي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية تركيا.وتضمنت البرقية خالص التهاني والتبريكات، والتمنيات بأن تعود هذه المناسبة على الشعب التركي بالأمن والخير، والمزيد من التقدم والازدهار.وفي السياق ذاته، بعث سلطان عمان، قابوس بن سعيد ، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس أردوغان، تضمنت خالص التهاني والتمنيات له بوافر الصحة والهناء، وللشعب التركي الصديق اطراد التقـدم والإزدهار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

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