رسائل خليجية إلى أردوغان

وبحسب وكالة "الأناضول". هنأت البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة السعودية، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالعيد الـ 95 لتأسيس الجمهورية، المصادف يوم غد، الإثنين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أعرب العاهل البحريني، عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.
فيما تمنى رئيس الوزراء البحريني، للرئيس أردوغان، "وافر الصحة والسعادة، وللشعب التركي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم".
كما أرسل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، ببرقية تهنئة إلى بن علي يلدريم، رئيس البرلمان التركي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية تركيا.
وتضمنت البرقية خالص التهاني والتبريكات، والتمنيات بأن تعود هذه المناسبة على الشعب التركي بالأمن والخير، والمزيد من التقدم والازدهار.
وفي السياق ذاته، بعث سلطان عمان، قابوس بن سعيد، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس أردوغان، تضمنت خالص التهاني والتمنيات له بوافر الصحة والهناء، وللشعب التركي الصديق اطراد التقـدم والإزدهار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، وكذلك ولي العهد عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس التركي، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار".
وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها، مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.
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