لافروف: سنجد سبلا للحد من ضرر العقوبات الأمريكية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو قادرة على الحد من ضرر العقوبات الأمريكية، ولن تتأثر بتهديدات واشنطن في المستقبل.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: "سنجد سبلا لتقليل الضرر من العقوبات الأمريكية على أي حال، وبعد فترة من الوقت، لن نتأثر بمحاولات ابتزازنا".

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية حول العقوبات الأمريكية... استحالة تخويف روسيا بالإنذارات

وصرح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، الجمعة الماضي، بأن جميع العقوبات اللازمة ضد روسيا تم فرضها بالفعل.

وقال بولتون، ردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب ما وصفه بـ"الأقاليم المحتلة": "تم بالفعل فرض كل العقوبات اللازمة ضد روسيا".

وانتقد لافروف، ما وصفه بمحاولة التدخل الأمريكي للتأثير على السياسة في روسيا في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن موسكو بالتلاعب بالعملية الانتخابية الأمريكية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن واشنطن أصدرت قانونا لدعم أوكرانيا، يقضي بتخصيص 20 مليون دولار سنويا لتعزيز الديمقراطية في روسيا.

وقال لافروف:"تجري مراقبة كافة المنظمات التي يتم تمويلها بمقتضى ذلك القانون، ولو كان ذلك المال يستخدم لتعزيز الديمقراطية كما يزعم، فهو يعد محاولة لتغيير السياسات الداخلية للبلاد".

وأضاف: "تم رصد الدبلوماسيين الأمريكيين أكثر من مرة وهو يحضرون اجتماعات للمعارضة، بما فيها تلك التي تنادي بتغيير الحكومة.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنه "لا أساس لها على الإطلاق".

وقال لافروف متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الولايات المتحدة وبلدان أخرى، أنه لا يوجد دليل يدعم ذلك.

وأعلن بولتون أيضا إنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية.