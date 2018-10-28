لبحث قضايا إقليمية ودولية ...قمة ثلاثية في تركيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، يتوجه غدا، الاثنين، إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران وتركيا وأذربيجان.

وبحسب وكالة الأنباء "فارس". أفاد قاسمي بأن ظريف سيتوجه غدا الاثنين إلى إسطنبول على رأس وفد، بهدف المشاركة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية إيران وتركيا وأذربيجان.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev ظريف: العقوبات الأمريكية تنتهك حقوق الشعب الإيراني ويعقد وزراء خارجية تركيا وآذربيجان وإيران اجتماعهم الثلاثي السادس، يوم الثلاثاء القادم في إسطنبول، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الوزراء "سيناقشون خلال الاجتماع فرص تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية".

وعقد الوزراء اجتماعهم السابق في العاصمة باكو، عام 2017.