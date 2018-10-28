ماذا قصد الخامنئي.. "يقظة الدفاع المدني في مواجهة الهجومات المعقدة للأعداء والاختراق"

في تصريحات قد تكون غريبة من نوعها وغير معهودة على لسانه، شدد قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي على ضرورة أن يتسم الدفاع المدني في البلاد بكامل اليقظة والجدية في مواجهة الأساليب المعقدة لهجوم الأعداء.

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill بالفيديو... زورق إيراني يتحرش بسفينة حربية أمريكية

وألمح المرشد الأعلى الخامنئي أمام مسؤولي الدفاع المدني الإيراني إلى أن اليقظة والجدية مطلوبة "في مواجهة الأساليب المعقدة لهجوم الأعداء وأن يعمل — الدفاع المدني- بصورة علمية ودقيقة وحديثة وشاملة ويتصدي لأي اختراق. دون التوضيح أكثر عن معاني كلمة "اختراق".

ولدى استقباله اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول، رئيس ومسؤولي مؤسسة الدفاع المدني في البلاد، أشار الخامنئي إلى الأهمية المتزايدة للدفاع المدني في مواجهة التهديدات المتجددة للأعداء، وقال "إن الدفاع المدني يجب أن يتسم بكامل اليقظة والجدية في مواجهة الأساليب المعقدة لهجوم الأعداء، وأن يعمل بطريقة علمية ودقيقة وحديثة وشاملة ويتصدى لأي تغلغل واختراق." بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

وأضاف الزعيم الإيراني: هناك ضرورة لاهتمام المسؤولين في كافة القطاعات بأهمية الدفاع المدني، وإن لم يتفهم مدراء البلاد أهمية هذه القضية وإن لم يتطور الدفاع المدني بشكل ملائم، فإن البلاد ستكون عرضة لتهديدات لا يمكن التعويض عن بعضها، لذلك يتعين على مسؤولي القطاعات المختلفة في البلاد سواء كانت عسكرية أم مدنية، التعاون الكامل واللازم مع الدفاع المدني.

إلى ذلك، نشرت قناة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، مقاطع فيديو عن اقتراب زورق إيراني سريع من السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس إسيكس"، أول أمس الجمعة، في مياه الخليج.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، جاء في التقرير المرفق مع الفيديو أن زورقا إيرانيا سريعا اقترب إلى مسافة 300 قدم من السفينة الأمريكية التي كان على متنها قائد القوات المركزية الأمريكية في غرب آسيا، الجنرال جوزيف فوتل، الذي كان يراقب الوضع.

وفي تصريحات مماثلة للخامنئي، دعا اليوم الأحد في كلمة ألقاها أمام مسؤولين عن أمن الفضاء الإلكتروني، إلى تصعيد الجهود للتصدي "لتسلل" الأعداء.