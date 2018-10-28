السفارة الروسية في واشنطن تدين "الهجوم الوحشي" على معبد بيتسبرغ

موسكو-سبوتنيك.وذكرت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إنه "من الصعب تخيل جريمة أكثر عنفا أو وحشية من قتل أشخاص أثناء صلاتهم، نشارك حزننا مع هؤلاء الذين فقدوا أحبائهم في معبد شجرة الحياة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين في حادث إطلاق النار ببيتسبرغ".

© REUTERS / JOHN ALTDORFER ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في بيتسبرغ إلى 11 قتيلا

يذكر أن رجل مسلح فتح النار أمس السبت داخل معبد في مدينة بيتسبرغ، ما أسفر عن مقتل 11 من المصلين وإصابة 6 آخرين، كما أصيب المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، قبل أن يسلم نفسه إلى القوات الأمنية.

وقالت السلطات إنها وجهت اتهاما إلى المهاجم، وتتعامل مع الحادث على أنه جريمة كراهية، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادث على أنه "عمل معاد للسامية"، ستتم مواجهته في أي مكان يظهر فيه.