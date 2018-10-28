غارة إسرائيلية على السياج الأمني مع قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي آدرعي أن طائرة عسكرية إسرائيلية نفذت غارة على السياج الأمني مع قطاع غزة، بدعوى قيام 3 أشخاص بزرع عبوة ناسفة في جنوب القطاع.

رام الله — سبوتنيك. وقال آدرعي في بيان مقتضب مساء اليوم الأحد "أغارت طائرة عسكرية على السياج الأمني، خلية مكونة من ثلاثة مخربين حاولوا العبث فيه وكما يبدو زرع عبوة ناسفة في جنوب قطاع غزة".