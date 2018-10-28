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21:52 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    فلورنسا، إيطاليا

    حزب الرابطة الإيطالي يمنع جمعية إسلامية من شراء كنيسة

    © AP Photo / Luca Bruno
    العالم
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    تدخل حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا اليوم الأحد لوقف محاولات جمعية إسلامية لتحويل كنيسة ومستشفى سابق إلى مسجد.

    كانت تلك الجمعية قدمت في الأسبوع الماضي أعلى عطاء لشراء هذه الكنيسة الموجودة في مدينة بيرجامو بشمال إيطاليا خلال مزاد نظمه مستشفى محلي متفوقة على عطاء قدمته الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تستخدم هذا المبنى من أجل طقوسها الدينية.

    روما
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    انهيار سقف كنيسة تاريخية في وسط روما

    ولكن ثبت أن هذا المشروع عمره قصير مع إعلان زعماء الرابطة في تلك المنطقة الواقعة في إقليم لومباردي الثري الذي يضم بيرجامو إنهم سيوقفون هذا البيع باستخدام قانون صدر عام 2004 يبيح لهم التدخل وحماية الأماكن الثقافية.

    وقال أتيليو فونتانا رئيس إقليم لومباردي وهو عضو في حزب الرابطة على تويتر "لم أكن سأعرض كنيسة للبيع مطلقا وإنني مندهش لعدم إدراك إدارة المستشفى مدى حساسية هذه المسألة".

    "ولكننا سنمارس حقنا في رفض (البيع) من البداية ولن يكون هناك مجال لأي طعون".

    ويعني الآن قراره ضرورة شراء الإقليم الكنيسة، بحسب ما نقلت "رويترز".

    وكان ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة قد حذر في وقت سابق من العام الجاري من أن الإسلام سيقضي على الثقافة والمجتمع في إيطاليا. وقال "هناك خطر أن تختفي قرون من التاريخ إذا أصبح للأسلمة، التي يجري الاستخفاف بها حتى الآن، اليد العليا".

    ولا يمثل المسلمون سوى أقلية صغيرة في إيطاليا الكاثوليكية ويقول مركز بيو للأبحاث إنهم سيشكلون 4.9 في المئة من عدد السكان بحلول عام 2020 مقابل 3.7 في المئة في 2010.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بيع, بناء, جامع, كنيسة, إيطاليا
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