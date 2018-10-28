مجموعة جديدة من المهاجرين تغادر السلفادور متجهة إلى أمريكا

تجمعت مجموعة جديدة من المهاجرين وغادرت عاصمة السلفادور اليوم الأحد متجهة إلى الولايات المتحدة بعد أن قام آلاف من دول أخرى في أمريكا الوسطى برحلات مماثلة في قوافل خلال الأسابيع القليلة الماضية مما أثار حنق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© Fotolia / SeanPavonePhoto الولايات المتحدة تستدعي سفراءها في السلفادور وبنما والدومينكان بشأن تايوان

وغادرت المجموعة المؤلفة من أكثر من 300 شخص من السلفادوريين العاصمة سان سلفادور اليوم الأحد بعد أن غادر آلاف المواطنين من جمهورية هندوراس منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي بلادهم في مجموعة ضخمة أثارت اهتماما دوليا وتحولت إلى قضية رئيسية في انتخابات الكونغرس الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تواصل مجموعة ثانية من مواطني هندوراس رحلة مماثلة عبر جواتيمالا على مدى الأيام الماضية ووصل عددها في مرحلة ما إلى نحو ألف شخص قبل أن تتفرق إلى مجموعات.

ويسعى ترامب ورفاقه الجمهوريون لاستغلال قضية الهجرة كقضية رئيسية قبل انتخابات السادس من نوفمبر/تشرين الثاني والتي يكافح فيها الحزب للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس.