أوروبا تقترح على روسيا تعديل القوانين الخاصة بالوكلاء الأجانب

اقترح الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، اليوم الأحد، على روسيا تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالوكلاء الأجانب، بسبب قرار المحكمة الروسية بتوقيع غرامة على صحيفة "ذي نيو تايمز".

© Sputnik . Ramil Sitdikov الدوما الروسي يقر بالقراءة النهائية قانونا حول اعتبار وسائل إعلام وكلاء أجانب

موسكو — سبوتنيك . وقال الأمين العام لمجلس أوروبا في بيان له:"ينبغي إعادة النظر بالمبررات التشريعية لهذا الغرامة المتعلقة بما يسمى بتشريعات العملاء الأجانب، والتي انتقدها مجلس أوروبا في حالات سابقة في الماضي، من قبل السلطات الروسية"، مضيفا أن "مجلس أوروبا على استعداد لمساعدة روسيا في هذا الصدد".

هذا وفرضت محكمة في موسكو، في وقت سابق، غرامة مالية تقدر بـ 22 مليون روبل (ما يعادل 335 ألف دولار تقريبا) على صحيفة "ذي نيو تايمز"، ورئيس تحريرها يفجيني الباتس، بسبب عدم إخبار الصحيفة هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية، في الوقت المناسب، تلقيها أموال من وكلاء أجانب. هذا وينوي الدفاع استئناف الحكم.