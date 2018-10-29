تحطم طائرة ركاب "بوينغ 737" بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا (صور+فيديو)

قالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة.

ووفقا لـ"رويترز"، قال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".

وأضاف أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. ولم يتسن معرفة عدد من كانوا على متن الطائرة.

#UPDATE: Indonesia’s Transport Ministry confirms the plane has crashed in Java sea. Debris has been spotted.



188 souls onboard flight #JT610, a brand-new Boeing 737 MAX 8.



Story: https://t.co/maViF7Qvgv pic.twitter.com/cMaK4SvROk — Enrique Perrella (@Enrique77W) October 29, 2018

وذكرت صحيفة "ستراتس تايمز"، كان من المقرر أن تتجه الطائرة من طراز "بوينغ 737" من جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأضافت، أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي واختفت في تمام الساعة 6:33.

🔴 De nombreux débris & nappes de kérosène découverts à 4 km du dernier point de contact du vol Lion Air #JT610.



Aucun survivant au crash du Boeing 737 MAX8 reliant Jakarta à Pangkal Pinang, sur les iles Bangka, au large de Sumatra. pic.twitter.com/133foIOQ0r — air plus news (@airplusnews) October 29, 2018

ومن جانبها، قالت وزارة النقل الإندونيسية: إن "الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا".

وفقا لاحداثيات موقع Flightradar، سقطت الطائرة في البحر على الساحل الغربي من جزيرة جاوة الإندونيسية.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) October 29, 2018

وأفادت السلطات الإندونيسية بأنه تم العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة المنكوبة.

,قالت شركة بوينج في تغريدة على "تويتر": "إنها على علم بتقارير عن حادث طائرة في إندونيسيا وتتابع الوضع عن كثب".

Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) October 29, 2018

وشركة "ليون إير" تعتبر من أكبر شركات الطيران الخاصة في إندونيسيا، وتقوم بتشغيل رحلاتها إلى 126 مطارا في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام وماليزيا والمملكة العربية السعودية. ويقع الميناء الرئيسي للناقل الجوي ومركز النقل الرئيسي في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

ويشار إلى أن شركة طيران ليون، قد تم وضعها على قائمة شركات النقل الجوي التي تم حظرها من الطيران في المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.

Lion Air Boeing 737 passenger plane #JT610 on a flight departing from #Jakarta enroute to Pangal Pinang crashed into the sea just 13 minutes after the takeoff. Details of tragedy awaited.#Indonesia #Jakarta #LionAir pic.twitter.com/aOHyxQSfHr — Geetika Swami (@SwamiGeetika) October 29, 2018

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2013، سقطت طائرة من طراز "بوينغ 737-800" تابعة للشركة نفسها في المياه الضحلة بالقرب من مدينة دنباسار الإندونيسية، وتحطمت إلى جزئين. ولكن لحسن الحظ، نجا جميع الركاب الـ 108 الذين كانوا على متنها.