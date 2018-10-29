تحطم طائرة ركاب "بوينغ 737" بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا (صور+فيديو)

ووفقا لـ"رويترز"، قال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".
وأضاف أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. ولم يتسن معرفة عدد من كانوا على متن الطائرة.
#UPDATE: Indonesia’s Transport Ministry confirms the plane has crashed in Java sea. Debris has been spotted.— Enrique Perrella (@Enrique77W) October 29, 2018
188 souls onboard flight #JT610, a brand-new Boeing 737 MAX 8.
Story: https://t.co/maViF7Qvgv pic.twitter.com/cMaK4SvROk
وذكرت صحيفة "ستراتس تايمز"، كان من المقرر أن تتجه الطائرة من طراز "بوينغ 737" من جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
وأضافت، أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي واختفت في تمام الساعة 6:33.
🔴 De nombreux débris & nappes de kérosène découverts à 4 km du dernier point de contact du vol Lion Air #JT610.— air plus news (@airplusnews) October 29, 2018
Aucun survivant au crash du Boeing 737 MAX8 reliant Jakarta à Pangkal Pinang, sur les iles Bangka, au large de Sumatra. pic.twitter.com/133foIOQ0r
ومن جانبها، قالت وزارة النقل الإندونيسية: إن "الطائرة المنكوبة كانت تحمل 188 شخصا".
وفقا لاحداثيات موقع Flightradar، سقطت الطائرة في البحر على الساحل الغربي من جزيرة جاوة الإندونيسية.
We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.— Flightradar24 (@flightradar24) October 29, 2018
ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu
وأفادت السلطات الإندونيسية بأنه تم العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة المنكوبة.
,قالت شركة بوينج في تغريدة على "تويتر": "إنها على علم بتقارير عن حادث طائرة في إندونيسيا وتتابع الوضع عن كثب".
Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation.— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) October 29, 2018
وشركة "ليون إير" تعتبر من أكبر شركات الطيران الخاصة في إندونيسيا، وتقوم بتشغيل رحلاتها إلى 126 مطارا في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام وماليزيا والمملكة العربية السعودية. ويقع الميناء الرئيسي للناقل الجوي ومركز النقل الرئيسي في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.
ويشار إلى أن شركة طيران ليون، قد تم وضعها على قائمة شركات النقل الجوي التي تم حظرها من الطيران في المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.
Lion Air Boeing 737 passenger plane #JT610 on a flight departing from #Jakarta enroute to Pangal Pinang crashed into the sea just 13 minutes after the takeoff. Details of tragedy awaited.#Indonesia #Jakarta #LionAir pic.twitter.com/aOHyxQSfHr— Geetika Swami (@SwamiGeetika) October 29, 2018
يذكر أنه في أبريل/نيسان 2013، سقطت طائرة من طراز "بوينغ 737-800" تابعة للشركة نفسها في المياه الضحلة بالقرب من مدينة دنباسار الإندونيسية، وتحطمت إلى جزئين. ولكن لحسن الحظ، نجا جميع الركاب الـ 108 الذين كانوا على متنها.
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