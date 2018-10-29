شركة الطيران الإندونيسية تفصح عن وضع الطائرة المنكوبة قبل سقوطها

أعلنت شركة الطيران "ليون إير"، اليوم الاثنين، أن الطائرة التي تحطمت قبالة جزيرة جاوة، بعد فترة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، كانت بحالة تقنية جيدة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "الطائرة صنعت عام 2018، وتم وضعها في الخدمة في شركة "ليون إير" منذ 15 آب/أغسطس 2018، الطائرة كانت صالحة للاستخدام".

Informasi Penerbangan Lion Air #JT610 Rute Soekarno-Hatta, Tangerang ke Pangkalpinang https://t.co/Is5igpxjOT pic.twitter.com/4hnOWot7vB — Lion Air Group (@lionairgroup) October 29, 2018

وأعلن مسؤولون في إندونيسيا إن 189 شخصا كانوا على متنها ويرجح غرقها بعد سقوطها في البحر قبالة جزيرة جاوة، صباح اليوم، بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وقد فقد الاتصال معها بعد 13 دقيقة من إقلاعها.

وأظهر موقع " فلايت رادار 24 دوت كوم " أن الطائرة أقلعت حوالي الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في الساعة 7:20 صباحا.

وتظهر بيانات (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر في نهاية المطاف.

وتشير البيانات إلى أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.