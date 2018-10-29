الطوارئ الاندونيسية: لا ناجين والعثور على جثة إحدى ضحايا الطائرة الإندونيسية

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية للطوارئ الاندونيسية، أن لم ينجو أحد في حادثة تحطم طائرة "بوينغ 737" بالقرب من سواحل اندونيسيا، مشيرا إلى انتشال جثة راكب واحد حتى الأن.
كما أكدت وزارة الإعلام الاندونيسية أن على متن الطائرة المنكوبة كان حوالي 20 موظفا رسميا تابعين للوزارة.
Beberapa ID berupa SIM dan KTP ditemukan dilokasi jatuhnya Pesawat Lion Air JT610 yang ditemukan Tim @SAR_NASIONAL. #BeritaSonora pic.twitter.com/TGHJHBme88— IG: @SonoraFM92 (@SonoraFM92) October 29, 2018
Found plane debris at crash site. Lion Air JT 610 #lionairJT610 #JT610 pic.twitter.com/TRDm0yjCje— Kondektur Bus™ (@kondekturbus_) October 29, 2018
وبعد سماع نبأ سقوط الطائرة الاندونيسية توجهت عوائل وأسر الضحايا إلى المطار لمواكبة عملية البحث، كما تقوم السلطات الاندونيسية بتقديم المساعدة للازمة لأسر الضحايا.
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