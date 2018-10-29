الداخلية التركية: تحييد 20 إرهابيا واعتقال 757 يشتبه في تورطهم بعمليات داخل البلاد

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تحييد 20 مسلحا، واعتقال 757 آخرين يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية في عمليات أمنية نفذتها الأسبوع المنصرم.

أنطاكيا — سبوتنيك. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن قوات الأمن نجحت في تحييد 20 إرهابيا، من حزب العمال الكردستاني وداعش وهيئة تحرير الشام"، مشيرة إلى أن هناك "5 قتلى و7 جرحى و8 سلموا أنفسهم لسلطات الأمن".

وتابعت الداخلية في بيانها، أنه جرى "اعتقال 757 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالمنظمات الإرهابية ومساعدتها".

في سياق آخر، وصل اليوم الاثنين، إلى إسطنبول، المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.