بالفيديو... تصرف ترامب يثير السخرية على "السوشيال ميديا"

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره في قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند صعود ترامب سلم الطائرة، وعند مدخل الطائرة فوجئ بعدم استجابة المظلة لمحاولاته بإغلاقها، مما أثار هرجا ومرجا بين المتفرجين اضطره لأن يتخلى عنها ويغادر.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" خبرا بعنوان: "فشل الرئيس ترامب في إغلاق مظلته الخاصة وترك الأمر لأحد رجال الخدمة السرية لإكمال المهمة عنه".

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ساخرة من قرار ترامب لتركه الأمر لأحد رجال الخدمة السرية ليتسلم إغلاق مظلة بسيطة.